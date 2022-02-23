В Донецке прогремел мощный взрыв

В Донецке раздался мощный взрыв. Об этом сообщают жители разных районов столицы и окраины Макеевки.
- Мощнейший взрыв в Донецке, - написал в своем Телеграм-канале Военкор Медведев в 0.52.
- Я аж проснулся! - пишет в комментариях житель Ворошиловского района.
Позже Генеральный директор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин сообщил Донецкому агентству новостей, что взрыв произошел у четырехэтажного здания редакционного корпуса донецкого телецентра в Ленинском районе Донецка.
- Похоже на СВУ (самодельное взрывное устройство), вынесло стекла на всех этажах, - цитирует агентство слова Пеляницина, который в тот момент находился в телецентре.
Ситуация в Республиках Донбасса продолжает обостряться по вине украинской стороны. Киевские силовики обстреливают ДНР и ЛНР, а также активизируют диверсионную деятельность.
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