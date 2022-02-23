С начала эскалации конфликта украинские войска выпустили по ДНР почти 4500 боеприпасов

Ситуация на линии фронта обострилась с 17 февраля. Фото: штаб «ООС»

С 17 февраля, когда в Донбассе началась эскалация конфликта, подразделения украинской армии обстреляли территорию Донецкой Народной Республики более трех сотен раз. Об этом заявили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За семь дней эскалации со стороны ВФУ зафиксированы 342 нарушения режима прекращения огня: горловское направление - 80; донецкое направление - 115; мариупольское направление - 147. Из них с применением тяжелого вооружения - 250, - проинформировали в представительстве Республики.

Там уточнили, что за этот период по населенным пунктам ДНР были выпущены 4473 снаряда самого различного калибра.

Напомним, что 869 боеприпасов из их числа украинская армия применила по Республике только за минувшие сутки. В результате погибли трое мирных жителей и четверо военнослужащих Республики были ранены.

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