Народная милиция ЛНР: Напичканная до предела оружием Украина решила, что жители Донбасса обязаны увидеть его в действии

Украина продолжает вести огонь. Фото: Фейсбук

В Народной милиции ЛНР рассказали о военной обстановке, которая складывается в Республике.

- В то время, когда европейские и американские СМИ, не переставая кричат о мнимом российском вторжении, снова под огнем Донбасс. Напичканная до предела оружием Украина, решила, вероятно, что жители Донбасса, просто обязаны увидеть его в действии, - говорится в сообщении оборонного ведомства ЛНР.

В Народной милиции подчеркнули, что таких интенсивных обстрелов не было с 2015 года. Украинские военные нещадно обстреливают города и поселки ЛНР.

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике от пули украинского снайпера погиб военнослужащий Народной милиции Денис Пономарев. Защитник Республики нес оборону в районе населенного пункта Желобок, который уже давно уничтожен украинской артиллерией, как населенный пункт. Ночью двое мирных жителей в Березовском погибли в гражданском автомобиле, который украинские военные обстреляли из ПТРК.

Напомним, из Республик Донбасса продолжается эвакуация в Россию. Из ДНР и ЛНР в РФ выезжают женщины, дети, пожилые жители.

Читайте также

Глава ЛНР о признании Республики Россией: Мы ждали этого момента долгих восемь лет – в два раза дольше, чем советский народ победы в Великой Отечественной войне

Леонид Пасечник уверен, что вместе с Россией у Республики получится возродить и приумножить былую славу региона (подробнее)