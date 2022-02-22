Глава ЛНР о признании Республики Россией: Мы ждали этого момента долгих восемь лет – в два раза дольше, чем советский народ победы в Великой Отечественной войне

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

Надежды и мечты жителей Луганской Народной Республики стали реальностью, когда Российская Федерация признала независимость и суверенитет ЛНР. Об этом заявил Глава Республики Леонид Пасечник.

- Мы ждали этого момента долгих восемь лет – в два раза дольше, чем советский народ победы в Великой Отечественной войне, - сказал Леонид Иванович.

Пасечник отметил, что Украина на протяжении восьми лет массированно обстреливала наши города и села, нещадно уничтожала гражданскую инфраструктуру и убивала народ Донбасса – Россия в это время всегда протягивала руку помощи, помогала и спасала в самых сложных ситуациях.

- Только благодаря Российской Федерации Луганская и Донецкая народные республики смогли преодолеть гуманитарную катастрофу, залечить самые болезненные раны войны, начать восстановление промышленности, твердо и уверенно улучшая общий уровень жизни граждан, - подчеркнул Глава ЛНР.

По словам руководителя Республики, в момент, когда обстановка на линии фронта накалилась до предела – Киев возобновил массированные обстрелы по всей линии фронта, с особой жестокостью начал подрывать покой и безопасность жителей – ничего не оставалось, как обратиться к России.

- Руководство страны услышало голос Донбасса и приняло судьбоносное, историческое для всех нас решение – признать независимость и суверенитет народных республик, прекрасно осознавая все риски со стороны Запада. Для братской страны мы не просто «ОРДЛО» (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, - Авт.), как для Украины, а люди, соотечественники, русский народ, который подвергается геноциду! – сказал Леонид Пасечник.

Глава Луганской Народной Республики выразил уверенность, что вместе (с Россией) у нас получится возродить и приумножить былую славу региона, обеспечить нашим жителям стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

- Самое главное – у нас появилась надежная уверенность на мирное, процветающее будущее! – заявил Леонид Пасечник. - Спасибо, Россия!

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