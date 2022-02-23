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Политика23 февраля 2022 8:17

НМ ДНР: В результате обстрелов ВСУ погибли трое мирных жителей, получили ранения четверо защитников Республики

За минувшие сутки по территории Республики было выпущено около 900 снарядов, мин и гранат
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинская армия массированно применяет артиллерию. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украинская армия массированно применяет артиллерию. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Погибли трое мирных жителей и четверо военнослужащих ДНР получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск за прошедшие сутки. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) Республики.

- Погибли трое мирных жителей и четверо военнослужащих Народной милиции получили ранения, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки противник 66 раз открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики. Из них 46 раз с применением реактивных систем залпового огня, танков, 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм миномётов, выпустив 512 снарядов и мин.

Также применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 869 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 29 населенных пунктов Республики.

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