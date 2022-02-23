Украинская армия за сутки выпустила по 29 населенным пунктам ДНР около 900 снарядов, мин и гранат

Украинская армия выпустила по Донецку 5 боеприпасов РСЗО «Град». Фото: МОУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние 24 часа 66 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР, выпустив по 29 населенным пунктам 869 снарядов, мин и гранат. Об этом сегодня заявило представительство Республики в СЦКК.

Украинские войска применяли минометы 120-мм и 82-мм калибра, АГС и крупнокалиберные пулеметы в направлении Горловки, РСЗО «Град» и танки на донецком направлении, а также гаубицы и РПГ – на мариупольском.

Обстрелы велись в направлении населенных пунктов: Гольмовский, Зайцево (южное), Доломитное, Железная Балка, Горловка (пос. шахты им. Гагарина) Озеряновка, Верхнеторецкое (южное), Васильевка, Пантелеймоновка, Донецк (Киевский район, "Вольво центр", поселок шахты "Трудовская"), Александровка, Старомихайловка, Докучаевск, Стыла, Петровское, Набережное, Новая Марьевка, Белая Каменка, Григоровка, Новоласпа, Сосновское, Октябрь, Дзержинское, Ленинское, Коминтерново, Безыменное, Таврическое и Саханка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подробности диверсии в Луганске: Взрыв склада с пиротехникой мог привести к большим жертвам среди жителей

В столице ЛНР украинские диверсанты подорвали четыре опоры в районе троллейбусного депо (подробнее)