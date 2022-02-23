В Донецк прибудет первая с момента признания Республики официальная делегация из России

В Донецкую Народную Республику прибудет первая с момента признания независимости и суверенитета делегация из Российской Федерации. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил депутат Государственной Думы от «Единой России», первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

- Прибуду я, а также секретарь генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Визит состоится сегодня, - цитирует ДАН Виктора Водолацкого.

Российский лидер Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал Указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Тем временем за минувшие сутки по территории Республики было выпущено около 900 снарядов, мин и гранат. В результате обстрелов ВСУ погибли трое мирных жителей, получили ранения четверо защитников Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подробности диверсии в Луганске: Взрыв склада с пиротехникой мог привести к большим жертвам среди жителей

В столице ЛНР украинские диверсанты подорвали четыре опоры в районе троллейбусного депо (подробнее)