В новом номере толстушки от 24 февраля читателей ждет много интересного

С толстушкой всегда интересно!

Купив газету нового номера толстушки, который выходит 24 февраля, вы узнаете – как будет выглядеть восстановленная Саур – Могила, где шли ожесточенные бои в Великую Отечественную войну и в войну нынешнюю.

Журналисты подготовили потрясающую историю об американском айтишнике, который вместе с восемью детьми и женой переехал в Ростов и стал священником. Именно в России многодетная семья из США нашла спасение от того образа жизни, который навязывают американцы.

Наши читатели прочитают и о самом громком скандале Олимпиады.

И, конечно, вам будет интересно узнать свой астропрогноз на первый месяц весны – март.

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