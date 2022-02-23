Открыли огонь из ПТРК: В ЛНР при обстреле со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей

В Луганской Народной Республике, в селе Березовское Попаснянского района, погибли двое мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ. О произошедшем сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 23.35 вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня на направлении Золотое-4 – Березовское, применив противотанковый ракетный комплекс (одна противотанковая управляемая ракета). В результате прямого попадания в легковой автомобиль погибло двое мирных жителей Республики, - говорится в сообщении СЦКК.

Тем временем, в ДНР прозвучал громкий взрыв. О нем стали сообщать жители Донецка после полуночи - около 00.50. Прогремевший взрыв услышали жители нескольких районов столицы и окраины Макеевки. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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