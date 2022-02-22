В районе станции «Ломоватка» в ЛНР от обстрела ВСУ пострадали три дома

Обстрел населенного пункта произошел сегодня около семи часов вечера. Фото: штаб «ООС»

В поселке городского типа Ломоватка в ЛНР в результате обстрела украинских силовиков получили повреждения три жилых дома. Об этом сообщили в администрации города Брянки.

- Три дома пострадали: крыши, окна, хозпостройки, - рассказали в мэрии.

В городской администрации добавили, что обстрел поселка произошел сегодня около семи часов вечера. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Напомним, что в селе Веселая Гора вследствие обстрелов ВСУ пострадали шесть жилых домов и автомобиль. Такую информацию обнародовали в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что при обстреле населенного пункта противник использовал тяжелую артиллерию. По населенному пункту были выпущены в общей сложности 8 снарядов из 122-миллиметровых орудий.

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