В ЛНР украинскими обстрелами повреждены шесть домов и автомобиль

При обстреле населенного пункта противник использовал тяжелую артиллерию (архивное фото) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Луганской Народной Республике сообщили о новых повреждениях вследствие обстрелов ВСУ. Так, в селе Веселая Гора пострадали шесть жилых домов и автомобиль. Такую информацию обнародовали в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что при обстреле населенного пункта противник использовал тяжелую артиллерию.

- По уточненной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ в направлении населенного пункта Веселая Гора с использованием артиллерии калибра 122 миллиметра (8 снарядов) получили повреждения шесть домостроений и легковой автомобиль, - заявили в СЦКК.

Напомним, за прошедшие сутки территория Луганской Народной Республики подверглась украинским обстрелам 65 раз. Украинские военные выпустили в ее направлении 457 боеприпасов. В результате обстрелов были повреждены домостроения в селе Христовое, Александровске, поселке Красный Яр и садоводческом кооперативе «Пригородное» вблизи памятника князю Игорю. Есть и пострадавшие. Ранен мирный житель Славяносербска.

Читайте также

Леонид Пасечник призвал все мужское население ЛНР встать на защиту своей земли

Глава Республики отметил, что военная обстановка в республиках Донбасса остается напряженной (подробнее)