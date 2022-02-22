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Политика22 февраля 2022 18:05

В ЛНР украинскими обстрелами повреждены шесть домов и автомобиль

Под артиллерийским огнем ВСУ оказалось село Веселая Гора
Ирина ДМИТРИЕВА
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При обстреле населенного пункта противник использовал тяжелую артиллерию (архивное фото)

При обстреле населенного пункта противник использовал тяжелую артиллерию (архивное фото)

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Луганской Народной Республике сообщили о новых повреждениях вследствие обстрелов ВСУ. Так, в селе Веселая Гора пострадали шесть жилых домов и автомобиль. Такую информацию обнародовали в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что при обстреле населенного пункта противник использовал тяжелую артиллерию.

- По уточненной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ в направлении населенного пункта Веселая Гора с использованием артиллерии калибра 122 миллиметра (8 снарядов) получили повреждения шесть домостроений и легковой автомобиль, - заявили в СЦКК.

Напомним, за прошедшие сутки территория Луганской Народной Республики подверглась украинским обстрелам 65 раз. Украинские военные выпустили в ее направлении 457 боеприпасов. В результате обстрелов были повреждены домостроения в селе Христовое, Александровске, поселке Красный Яр и садоводческом кооперативе «Пригородное» вблизи памятника князю Игорю. Есть и пострадавшие. Ранен мирный житель Славяносербска.

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