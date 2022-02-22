В Калининском районе Донецка прогремел взрыв

В результате подрыва был ранен местный житель Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Как сообщили в Министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики, была совершена попытка покушения на экс-главу Минобороны ДНР.

- В 16.32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова, - заявили в МГБ.

Там отметили, что в результате подрыва был ранен местный житель, он получил минно-взрывную травму и потерял правую руку. В ходе следствия установлено, что он планировал встретиться с Кононовым.

По факту взрыва завели уголовное дело, идут оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, вчера вечером в центре столицы Луганской Народной Республики на парковке у здания Представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня также произошел взрыв. Сообщается, что в результате теракта пострадал руководитель представительства Михаил Филипоненко и его водитель.

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