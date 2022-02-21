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Политика21 февраля 2022 17:46

В результате взрыва в центре Луганска пострадал руководитель Представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко и водитель

Взорвался автомобиль на парковке у здания Представительства Республики в СЦКК
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Фото с места взрыва. Фото: СЦКК

Фото с места взрыва. Фото: СЦКК

Вечером 21 февраля в центре столицы Луганской Народной Республики на парковке у здания Представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня произошел взрыв. Совершено покушение на руководителя Представительства.

- Пострадал руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко и водитель, - заявил в прямом эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Отмечается, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте взрыва в данный момент работают оперативные службы.

Также в Представительстве ЛНР в СЦКК отметили, что в результате взрыва повреждено здание Представительства, а также остекление квартир прилегающих домов

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