В Кировском районе Донецка после обстрела ВСУ под завалами дома обнаружили женщину

Под прицелом украинских силовиков оказались жилые кварталы города (архивное фото) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером под интенсивным огнем ВСУ оказался Кировский район Донецка. В результате прямого попадания снаряда в квартиру обломками стены привалило женщину. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ зафиксировано попадание боеприпаса по адресу: Донецк, Кировский район, ул. Ивана Сусанина, д. 22, кв. 3. Обломками привалило женщину, - проинформировали наблюдатели.

Отмечается также, что на место происшествия уже выехали спасатели.

Как уточнили позже на запрос ДАН в администрации района, женщина не пострадала.

- Ее вытащили соседи. У нее был шок, - рассказали в мэрии.

Напомним, еще одно прямое попадание в дом было зафиксировано сегодня на улице Измайловская поселка шахты 6/7 в Горловке.

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