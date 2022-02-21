Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 февраля 2022 17:34

Взрыв в Луганске произошел у здания Представительства ЛНР в СЦКК

Детали происшествия уточняются
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Взрыв произошел на стоянке. Фото: скриншот из видео

Взрыв произошел на стоянке. Фото: скриншот из видео

В центре столицы Луганской Народной Республики у здания Представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Детали уточняются, - сообщили в Представительстве ЛНР в СЦКК.

По предварительным данным, на стоянке взорван автомобиль руководителя Представительства Республики в СЦКК. Есть пострадавшие.

- Пострадал руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко и водитель, - заявил в прямом эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.