Взрыв в Луганске произошел у здания Представительства ЛНР в СЦКК

Взрыв произошел на стоянке. Фото: скриншот из видео

В центре столицы Луганской Народной Республики у здания Представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Детали уточняются, - сообщили в Представительстве ЛНР в СЦКК.

По предварительным данным, на стоянке взорван автомобиль руководителя Представительства Республики в СЦКК. Есть пострадавшие.

- Пострадал руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко и водитель, - заявил в прямом эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.