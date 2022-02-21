Во взорванном возле офиса представительства ЛНР в СЦКК автомобиле было 15 килограммов взрывчатки

В машине было заложено 10-15 кг взрывчатки. Фото: Скриншот видео СЦКК ЛНР

Подрыв автомобиля у офиса представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в центре Луганска никак не повлиял на работу представительства. Об этом сообщили в СЦКК.

- Террористический акт не повлиял на работу представительства ЛНР в СЦКК. Дежурная смена и наблюдатели СЦКК продолжают фиксировать нарушения режима прекращения огня украинской стороны, - говорится в сообщении.

Напомним, руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко и его водитель пострадали при взрыве автомобиля в центре Луганска. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что взорвавшийся автомобиль находился рядом с машиной руководителя представительства.

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что покушавшиеся на Филипоненко использовали 10-15 кг взрывчатки. В представительстве расценили подрыв автомобиля как теракт, совершенный украинскими спецслужбами.

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