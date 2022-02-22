В ЛНР возникли перебои с мобильной связью

В связи с аварией на коммутационном оборудовании сервисы мобильной связи доступны в ограниченном режиме Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Из-за аварии на коммутационном оборудовании сервисы мобильной связи в ЛНР работают не в полную силу. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Луганские коммуникации».

- В связи с аварией на коммутационном оборудовании сервисы мобильной связи доступны в ограниченном режиме. Звонки на телефоны экстренных служб доступны в стандартном режиме, - сообщили там.

На предприятии также уточнили, что последствия возникшей поломки будут устранены в течение часа.

Напомним, в Луганской Народной Республике из-за всеобщей мобилизации могут пропасть связь и интернет. Об этом предупредили жителей в «Лугакоме».

- Во исполнение указа главы ЛНР об объявлении всеобщей мобилизации и решения штаба территориальной обороны сотрудники ГУП ЛНР «Луганские коммуникации» прибыли в военные комиссариаты ЛНР, - говорится в сообщении. - В связи со сложившимися обстоятельствами в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи «Лугаком» и интернета на всей территории Республики.

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