В Луганске уменьшилось количество общественного транспорта

Сейчас по городу курсируют 256 автобусов и маршруток. Фото: lugavtovokzal.com

В Луганске сняли с маршрутов часть общественного транспорта в связи с эвакуацией граждан и обеспечением мобилизационных нужд Республики. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на управление обеспечения жизнедеятельности города.

- Количество подвижного состава уменьшилось в связи с эксплуатацией транспортных средств для эвакуационных и мобилизационных нужд, - пояснили в мэрии.

В администрации также добавили, что сейчас по городу курсируют 256 единиц общественного транспорта. График и интервалы их движения пришлось пересмотреть в связи со сложившимися обстоятельствами.

- Тем не менее, все маршруты продолжают обслуживаться, - заявили там.

Напомним, из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Луганске проверили состояние бомбоубежищ. Работники экстренных служб обследовали места для временного укрытия людей. Особое внимание уделялось наличию вентиляции, удобств, связи, воды - как питьевой, так и технической, а также продуктов питания на несколько дней.

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