В Луганске проверили состояние бомбоубежищ

Особое внимание уделялось наличию вентиляции. Фото: МЧС ЛНР

Сотрудники министерств чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, а также штаба обороны Луганска обследовали несколько защитных сооружений в Луганске. Одно из них располагается на территории Луганской телефонной компании и считается стратегически важным. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Там уточнили, что данное помещение может укрыть от обстрелов и бомбежек до 240 человек.

- Особое внимание уделялось наличию вентиляции, удобств, связи, воды - как питьевой, так и технической, и продуктов питания на несколько дней, - рассказали о результатах проведенной проверки спасатели.

Еще одним объектом обследования экстренных служб стало укрытие государственной телерадиокомпании. Она относится к числу режимных объектов, в связи с чем сотрудники находятся здесь круглосуточно и во время обстрелов должны иметь возможность спуститься в убежище.

- Здесь также все готово: работают средства связи, пополнены все запасы, имеются средства защиты органов дыхания, - отчитались в МЧС.

Проверка мест временного укрытия жителей продолжается. В спасательном ведомстве призвали тех, кто несет ответственность за содержание подобных объектов, не просто учитывать замечания, но как можно оперативнее исправлять недочеты.

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