Двое военнослужащих ДНР получили ранения под обстрелами ВСУ

С начала суток противник 23 раза открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики. Фото: штаб «ООС»

Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики получили ранения вследствие обстрелов со стороны киевских силовиков. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

От отметил, что с раннего утра Республика подверглась атакам ВСУ более двух десятков раз.

- С начала текущих суток противник 23 раза открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики. В результате украинской агрессии двое военнослужащих Народной милиции получили ранения, - заявил представитель оборонного ведомства.

При этом Эдуард Басурин отметил, что за указанный период времени по территории ДНР были выпущены более 312 снарядов, мин и гранат. В зоне поражения оказались 13 населенных пунктов Республики.

Напомним, за шесть дней эскалации конфликта армия Украины выпустила по ДНР 3719 боеприпасов, в результате чего с 17 февраля в Республике погибли четыре мирных жителя, а трое получили ранения.

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