За шесть дней армия Украины выпустила по ДНР 3719 боеприпасов

ВСУ продолжают обстрелы (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За шесть дней эскалации со стороны вооруженных формирований Украины в ДНР зафиксировано 281 нарушение режима прекращения огня, выпущено 3719 боеприпасов различного калибра. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что больше всего нарушений пришлось на мариупольское направление – 118, на донецком направлении установлено 98 таких фактов.

- За это время погибли четыре мирных жителя, из них трое в результате диверсионного акта на трассе Донецк–Горловка. Еще три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести, - сообщили в Представительстве.

Кроме того, по данным представительства ДНР в СЦКК, повреждено 25 жилых домов, 17 объектов гражданской инфраструктуры и два транспортных средства.

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