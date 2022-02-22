В Донецке прошел автопробег в честь признания Россией ДНР

В Донецке прошел автопробег (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке продолжают праздновать признание Российской Федерацией независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики. В честь этом на улицах столицы провели автопробег. Проехали десятки машит с флагам РФ и ДНР.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал Указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

После подписания Владимиром Путиным указа о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик жители столицы ДНР вышли на центральную площадь столицы – дончане ликуют. Многие не могут сдержать слез.

Решение России о признание Республик Донбасса в Донецке встретили салютом.

Тем временем Госдума Российской Федерации ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР.

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