Бьют из артиллерии: Утром за два часа Украина выпустила по ДНР 55 снарядов

Украинские военные ведут обстрелы. Фото: Фейсбук

Утро в Донецкой Народной Республике выдалось неспокойным, жители государства сообщают о звуках новых обстрелов.

- Что-то гремит вдали, слышатся разрывы, - писали жители в 7 утра в «перекличках» - переписки в социальных сетях, в которой обсуждается обстановка с обстрелами по районам.

Позже появилась официальная информация об обстрелах. В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что за два часа - в период с 6.00 до 8.00 по территории государства украинской стороной было выпущено 55 боеприпасов.

- Под огонь противника попали районы населенных пунктов Старомихайловка, Дзержинское, Ленинское на донецком и мариупольском направлениях. Применялись орудия калибром 122 мм и минометы калибром 120 мм, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, вчера вечером Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Для жителей Республик - это долгожданное событие.

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