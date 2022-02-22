ВСУ продолжают обстреливать окраины Донецка и юг ДНР

За короткий промежуток времени украинские военные выпустили 39 боеприпасов. Фото: штаб «ООС»

После 8.00 утра обстрелам со стороны украинских войск подверглись еще три населенных пункта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что под огнем ВСУ оказались окраины Донецка и юг Республики - поселки Александровка и Старомихайловка, расположенные вблизи столицы, а также село Стыла в Старобешевском районе.

- Украинские военные применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра. За короткий промежуток времени они выпустили 39 боеприпасов, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, сегодняшнее утро ВСУ начали с обстрелов донецкого и мариупольского направлений в ДНР. Подразделения украинской армии сосредоточили свой огонь в районе населенных пунктов Старомихайловка, Дзержинское и Ленинское. По ним стреляли из арторудий калибром 122 миллиметров и 120-миллиметровых минометов. За два часа по территории Республики были выпущены 55 артиллерийских снарядов и мин.

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