Утром киевские силовики обстреляли из артиллерии три населенных пункта в ДНР

Применялись орудия калибром 122 миллиметров и 120-миллиметровые минометы. Фото: «ООС»

Сегодня утром по территории признанной Российской Федерацией Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ были нанесены несколько мощных артиллерийских ударов. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что за промежуток времени с 6.00 до 8.00 по территории молодого государства были выпущены 55 артиллерийских снарядов и мин. ВСУ сосредоточили свой огонь в районе населенных пунктов Старомихайловка, Дзержинское и Ленинское на донецком, а также мариупольском направлениях.

- Применялись орудия калибром 122 миллиметров и 120-миллиметровые минометы, - заявили наблюдатели.

Данных о пострадавших среди мирного населения и новых разрушениях инфраструктуры пока нет.

Тем временем при обстреле Славяносербска в ЛНР украинские военные ранили мирного жителя и повредили жилой дом. Населенный пункт был обстрелян из 120-миллиметровых минометов.

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