За сутки украинские военные повредили обстрелами 14 домов в ЛНР

От украинских снарядов пострадали жилые дома (архивное фото)
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
За прошедшие сутки - с 03.20 до 23.45 - киевские силовики нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР 65 раз. При этом подразделения украинской армии повредили обстрелами 14 домов. Такую информацию обнародовали представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Наблюдатели заявили, что в результате массированного обстрела в Александровске были повреждены семь жилых домов, расположенных на улице Луганская, а в населенном пункте Красный Яр снарядами повреждены три домовладения и хозпостройка.
Представители ЛНР также сообщили, что в результате обстрелов еще три дома получили повреждения в селе Христовое, а в садоводческом кооперативе «Пригородное» недалеко от памятника князю Игорю пострадал еще один дом.
- Более детальная информация о пострадавших и повреждениях в результате нарушений режима прекращения огня уточняется, - заявили в СЦКК.
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