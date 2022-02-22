Житель Славяносербска в ЛНР получил ранение в результате минометного обстрела ВСУ

При обстреле населенного пункта пострадал мирный житель Фото: Олег УКЛАДОВ

При обстреле Славяносербска в ЛНР украинские военные ранили мирного жителя. Об этом сообщили утром в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что населенный пункт был обстрелян из 120-миллиметровых минометов.

- По уточненной информации, в результате зафиксированного нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ в направлении н.п. Славяносербск с применением минометов калибра 120 мм ранен мирный житель, - заявили наблюдатели.

Они также сообщили, что в результате обстрела был поврежден жилой дом.

Напомним, что за прошедшие сутки - с 03.20 до 23.45 - киевские силовики нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР 65 раз. При этом подразделения украинской армии повредили обстрелами 14 домов.

Тем временем после обращения президента РФ о признании независимости республик содрогался от взрывов снарядов ВСУ и Донецк. Причем слышно было не только в центре города, но и глубоко в тылу - в Пролетарском районе.

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