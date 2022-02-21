Донецк содрогается от взрывов снарядов ВСУ после обращения в РФ о признании независимости

Украинская армия открыла просто бешеный огонь. Фото: МОУ

Донецк снова содрогается от взрывов на окраинах. Причем слышно не только в центре, но и глубоко в тылу – в Пролетарском районе. После обращения ДНР и ЛНР к Президенту РФ о признании независимости украинская армия открыла просто бешеный огонь.

- Наверное, салютуют накануне решения Совета безопасности России, - шутят дончане.

Особенно гулко на северо-западе со стороны Ясиноватой и на западе – со стороны Старомихайловки. В центре Донецка включилась система оповещения. А в представительстве ДНР в СЦКК едва успевают обновлять сводки с прилетами снарядов, мин и гранат.

15:55 - н.п. Авдеевка - н.п. Спартак: выпущено 16 мин калибром 120 мм;

16:07 - н.п. Водяное - н.п. Веселое: выпущено 11 мин калибром 120 мм;

16:15 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено 8 мин калибром 120 мм;

16:55 - н.п. Пески - г. Донецк (Вольво-Центр): выпущено 12 мин калибром 120 мм;

16:40- н.п. Опытное - н.п. Жабуньки: выпущено 15 мин калибром 82 мм;

16:39 - н.п. Пески - н.п. Водяное: выпущено 12 мин калибром 82 мм;

16:02 - н.п. Славное - н.п. Александровка: выпущено 10 мин калибром 120 мм;

16:02 - н.п. Новомихайловка - н.п. Луганское: выпущено 5 мин калибром 120 мм.

И здесь нет данных за последние часы.

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