Огнем ВСУ в Горловке повреждены здание школы и две многоэтажки

Во время обстрела во дворах было немало людей. Фото: ТГ/Иван Пиходько

Сегодня, 21 февраля, в результате обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки получили повреждения школа и две многоэтажки.

- Жилмассив «Строитель». Улица Казарцева, дом 9. Возле дома зафиксирован прилет снаряда. Рядом находится 47-я школа. Пострадало остекление школы, - сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Также сильно пострадали две девятиэтажки на улицах Казарцева, дом 9 и Москаленко, дом 11.

- По улице Казарцева повреждено 18 оконных и 12 балконных блоков, также осколками посечен фасад здания, по улице Москаленко – 57 оконных и 13 балконных блоков, - рассказали в МЧС ДНР.

Причем в момент обстрелов во дворах была немало людей. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Кстати, после первого артналета спустя время начался второй.

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