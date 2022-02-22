Глава ДНР Денис Пушилин: С признанием, Донбасс!

Глава Донецкой Народной Республики назвал подписания Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным указов о признании Республик Донбасса историческим моментом.

- Сегодня определено наше будущее, и мы уверенно смотрим вперед, - Это намного больше, чем помощь и поддержка, это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного Русского Донбасса.

Пушилин отметил, что Президент Российской Федерации воплотил волю россиян, волю русского народа к единству.

- С признанием, Донбасс! - поздравил Глава ДНР Денис Пушилин.

Тем временем после подписания Владимиром Путиным указа о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик жители столицы ДНР вышли на центральную площадь столицы – дончане ликуют. Многие не могут сдержать слез.

Решение России о признание Республик Донбасса в Донецке встретили салютом.

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