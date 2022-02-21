ВСУ обстреляли из танка Донецкий аэропорт

Подразделения украинской армии использовали танковые орудия. Фото: штаб «ООС»

ВСУ возобновили обстрелы территории бывшего аэропорта в столице Донецкой Народной Республики. Подразделения украинской армии использовали при этом танковые орудия. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт в 18.20. По району аэропорта было произведено пять выстрелов из танка, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, сегодня под массированный удар ВСУ попала Горловка. В результате обстрела в одном из ее поселков - шахты 6/7 - был поврежден дом на улице Измайловская.

- В 11.50 прямое попадание в угол дома, - говорится в сообщении мэра Горловки. - Повреждены: пристройка деревянная разрушена полностью, пять окон, две стены, частично разрушена кирпичная кладка, частично повреждена шиферная кровля.

Кроме того, в направлении села Октябрь в Новоазовском районе украинские военные выпустили противотанковую ракету. Также по населенному пункту была выпущена 21 граната из СПГ и АГС.

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