Украина применила ПТРК для обстрела ДНР

Украинские военные продолжают обострять ситуацию в Донбассе. Киевские силовики применили для обстрела ПТРК. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК (Совместный центр по контролю и режиму прекращения огня).

В ведомстве уточнили, что украинская сторона выпустила противотанковую ракету в направлении села Октябрь в Новоазовском районе. Обстрел произошел в 13.35. Также по населенному пункту также была выпущена 21 граната из СПГ и АГС.

Напомним, ранее сообщалось о прорыве диверсионной группы ВСУ в районе Новоазовска. Сейчас проводятся мероприятия по их ликвидации.

Тем временем, в Республиках Донбасса продолжается эвакуация населения в Российскую Федерацию, которая началась в минувшую пятницу. Из Республик в РФ выезжают дети, женщины и люди преклонного возраста. В ДНР и ЛНР была объявлена мобилизация.

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