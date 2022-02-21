НМ ДНР: Диверсионные группы ВСУ предпринявшие попытку прорыва к границе РФ в районе Новоазовска уничтожены

Силы ДНР уничтожили группы украинских диверсантов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили об уничтожении на территории ДНР групп диверсантов вооруженных формирований Украины.

- В районе Новоазовска подразделения МВД и МГБ, во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции ДНР уничтожили диверсионные группы ВСУ, которые предприняли попытку прорыва в направлении к государственной границе Российской Федерации, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Украинская диверсионная группа проникла на территорию Донецкой Народной Республики утром 21 февраля. В их план входил прорыв к границе с Российской Федерацией.

- Ориентировочно в 08.10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника, - сообщили в министерстве государственной безопасности ДНР. - В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения.

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