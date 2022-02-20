В результате украинского обстрела зафиксировано повреждение жилого дома в поселке Трудовские

ВСУ продолжают обстрелы (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня подтвердили, что в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований повреждения получил жилой дом.
- Поступила оперативная информация о повреждении жилого дома в Донецке (пос. шахты «Трудовская») по адресу: ул. Клубная, 35а в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ, - подтвердили в представительстве ДНР в СЦКК.
Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале, что обстрел поселка начался в 17.30.
Тем временем на линии соприкосновения в ДНР ситуация остается критической, сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.
Вооруженные формирования Украины продолжают вести интенсивные обстрелы гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения нашей Республики. С начала суток украинская сторона 37 раз открывала огонь по территории Донецкой Народной Республики. Из них 29 раз с применением 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых миномётов.
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