В результате украинского обстрела зафиксировано повреждение жилого дома в поселке Трудовские

ВСУ продолжают обстрелы (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня подтвердили, что в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований повреждения получил жилой дом.

- Поступила оперативная информация о повреждении жилого дома в Донецке (пос. шахты «Трудовская») по адресу: ул. Клубная, 35а в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ, - подтвердили в представительстве ДНР в СЦКК.

Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале, что обстрел поселка начался в 17.30.

Тем временем на линии соприкосновения в ДНР ситуация остается критической, сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

Вооруженные формирования Украины продолжают вести интенсивные обстрелы гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения нашей Республики. С начала суток украинская сторона 37 раз открывала огонь по территории Донецкой Народной Республики. Из них 29 раз с применением 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых миномётов.

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