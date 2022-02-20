НМ ДНР: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической

ВСУ обстреливают населенные пункты Республик. Фото: Фейсбук

На линии соприкосновения в Донецкой Народной Республики ситуация остается критической. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

- Вооруженные формирования Украины продолжают вести интенсивные обстрелы гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения нашей Республики, - говорится в сообщении. - С начала текущих суток украинская сторона 37 раз открывала огонь по территории Донецкой Народной Республики. Из них 29 раз с применением 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых миномётов.

Под обстрел украинской армии попали 20 населенных пунктов Республики. По ним, военнослужащие ВС Украины выпустили 527 снарядов, мин и гранат.

Отмечается, что военнослужащие ДНР были вынуждены открыть ответный огонь по позициям ВСУ, подавив огневую активность украинской армии.

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