Военнослужащие ДНР подавили огневые точки армии Украины Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С начала суток вооруженные формирования Украины обстреляли 20 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, выпусти 527 снарядов, мин и гранат. Военнослужащие Народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель УНМ Республики.

- С целью защиты мирного населения, наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенных Минских соглашений вооружения, подавив огневые точки противника, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что факты нарушений в оперативном порядке доведены Представительством ДНР в СЦКК в действующем составе до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши запросы тишины и оперативно принимать меры по прекращению огня со стороны ВФУ.

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