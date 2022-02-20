В ДНР наложили запрет на проведение культурно-массовых мероприятий

Когда в Республике планируют вернуться к полноценной культурной жизни, будет известно позже. Фото: Донецкая государственная академическая филармония

На территории Донецкой Народной Республики приостановили проведение культурно-массовых мероприятий из-за угрозы разворачивания активных боевых действий. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Там отметили, что с целью обеспечения безопасности жителей в Республике были отменены все концерты, спектакли, выставки и другие развлекательные мероприятия. О том, когда в государстве планируют возобновить полноценную культурную жизнь, в ведомстве сообщат позже.

- Временно приостановить до особого распоряжения проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан в учреждениях, организациях, находящихся в сфере управления Министерства культуры ДНР, - сказано в тексте приказа министерства.

Напомним, в связи с резким обострением военной ситуации на всей территории ДНР, связанной с угрозой жизни и здоровью обучающихся и работников образовательных организаций, приостановлен учебный процесс во всех образовательных организациях Республики. Также отменяется проведение всех мероприятий в учебных организациях.

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