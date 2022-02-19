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Политика19 февраля 2022 12:16

В ДНР приостановили учебу во всех образовательных организациях

Приказ министерства об этом действует с 19 февраля до особого распоряжения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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У школьников и студентов полностью отменены занятия. Фото: МОН ЛНР

У школьников и студентов полностью отменены занятия. Фото: МОН ЛНР

Министерство образования и науки ДНР приостановило образовательный процесс во всех учебных организациях с 19 февраля до особого распоряжения. Об этом гласит приказ №37 от 18 февраля министра Михаила Кушакова, который опубликован на официальном сайте образовательного ведомства.

В документе говорится, что в связи с резким обострением военной ситуации на всей территории ДНР, связанной с угрозой жизни и здоровью обучающихся и работников образовательных организаций, приостановлен учебный процесс во всех образовательных организациях.

Также отменяется проведение всех мероприятий в учебных организациях. Кроме того, поручается обеспечить эвакуацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в образовательных организациях, в сопровождении педагога.

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