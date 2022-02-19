«В любой момент может начаться масштабное наступление»: Пушилин о причинах и планах по эвакуации

Эвакуация началась вечером 18 февраля, уже выехали более трех тысяч человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

18 февраля, в прямом эфире телеканала «Россия 24» Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о причинах и планах массовой эвакуации, которая началась в Республике.

- Мы максимально долго старались ситуацию держать контролируемо и не переходить к эвакуации, – сказал Денис Пушилин.

По его словам, совместно с Главой ЛНР Леонидом Пасечником было принято решение эвакуировать в первую очередь женщин, детей, людей пожилого возраста.

- В любой момент может начаться масштабное наступление. Остается только ждать команды со стороны Зеленского или тех, кто им управляет, – отметил Пушилин.

Он добавил, что ситуация «крайне критическая», поэтому процесс эвакуации – активный, и с Российской Федерацией есть договоренности, чтобы люди, выезжающие из Республик, были обеспечены всем необходимым.

- Мы помним и 2014, и 2015 годы, когда Украина не считалась с количеством жертв, не считалась, что это за жертвы: гражданские, не гражданские, старики, женщины, дети. Поэтому наша задача – вывезти максимально. Я считаю, что за эти дни нам удастся вывезти сотни и сотни тысяч человек, – говорит Глава ДНР.

Глава государства отметил, что мужчины беспрепятственно могут вывозить свои семьи на личном автотранспорте, но при этом подчеркнул, что неправильно будет вывозить мужчин в эвакуационных автобусах.

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