Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды

Украинская сторона в СЦКК игнорирует требования ДНР прекратить огонь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донбассе ситуация на линии соприкосновения остается критической.

- На Донецком направлении боевики 25-й бригады ВФУ из Новоселовки Второй открыли огонь из минометов калибром 82-миллметра по району Васильевки. В результате обстрела населенный пункт обесточен, зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, - говорится в сообщении Управления Народной милиции ДНР.

Это ставит под угрозу водоснабжение 40 населенных пунктов обе стороны линии соприкосновения.

- Из-за очередного акта агрессии украинской стороны Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды, - сообщили в Управлении Народной милиции.

Дополнительная информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Украинская сторона в СЦКК не реагирует на требования ДНР прекратить огонь. Интенсивность обстрелов противника возросла в разы.

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