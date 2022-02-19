Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды

Украинская сторона в СЦКК игнорирует требования ДНР прекратить огонь
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В Донбассе ситуация на линии соприкосновения остается критической.
- На Донецком направлении боевики 25-й бригады ВФУ из Новоселовки Второй открыли огонь из минометов калибром 82-миллметра по району Васильевки. В результате обстрела населенный пункт обесточен, зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, - говорится в сообщении Управления Народной милиции ДНР.
Это ставит под угрозу водоснабжение 40 населенных пунктов обе стороны линии соприкосновения.
- Из-за очередного акта агрессии украинской стороны Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды, - сообщили в Управлении Народной милиции.
Дополнительная информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Украинская сторона в СЦКК не реагирует на требования ДНР прекратить огонь. Интенсивность обстрелов противника возросла в разы.
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