В ЛНР разъяснили порядок получения единовременной материальной помощи от РФ для эвакуированных жителей Донбасса

В Россию эвакуировали уже около 29 тысяч жителей Луганской Народной Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве иностранных дел ЛНР разъяснили порядок предоставления единовременной материальной помощи от РФ, которая полагается эвакуированным жителям Донбасса. Как известно, в соответствии с решением Правительства России беженцам выплатят по 10 тысяч рублей на руки.

В дипломатическом ведомстве пояснили, что оформить заявление на получение помощи выезжающие из республик граждане могут прямо на границе с Россией.

- Материальная помощь выплачивается на основании заявления, форму которого вы можете получить на пропускном пункте при переходе границы из ЛНР в Российскую Федерацию либо в Центре социального обслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста (далее - центр социального обслуживания), которые имеются в каждом муниципальном образовании Ростовской области, - рассказали там.

Средства единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей будут зачислены на лицевой счет гражданина, имеющийся в кредитной организации Российской Федерации. В случае отсутствия такового можно одновременно написать заявление на открытие лицевого счета.

Если же житель Республики решил перебраться из принимающей беженцев Ростовской области в другой регион, то указанные документы необходимо будет предоставить в социальные службы Российской Федерации по месту его пребывания.

Напомним, из-за эскалации напряженности на линии соприкосновения в Донбассе Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил руководителям территорий Республики обеспечить организованную эвакуацию населения.

Он заверил, что Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей ЛНР.

Сейчас на территории Республики развернут 61 пункт эвакуации. В вывозе людей из зоны конфликта задействованы 219 автобусов и 1 железнодорожный состав. Про время отправки поезда для эвакуированных жителей дополнительно сообщили в Министерстве инфраструктуры и транспорта ЛНР.

В вывозе людей из зоны конфликта задействованы 219 автобусов и 1 железнодорожный состав. Фото: ГП «ДЖД»

На сегодняшний день границу с Россией пересекли уже почти 29 тысяч луганчан.

- С 19.00 18 февраля по 07.00 20 февраля всего пересекло границу ЛНР с РФ 28 950 человек, - уточнили в штабе территориальной обороны Луганской Народной Республики.

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