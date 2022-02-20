Эвакуированные в Россию жители ДНР и ЛНР могут обратиться за помощью в экстренные службы

На сегодняшний день границу с Россией пересекли уже почти 29 тысяч луганчан Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Во время пребывания в России эвакуированные жители Донбасса по экстренным вопросам могут обратиться на телефонный номер «112». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

- Уважаемые жители Республики, которые эвакуируются на территорию Российской Федерации, по любым возникающим экстренным вопросам вы можете обратиться в экстренные оперативные службы по единому номеру «112» на территории Российской Федерации, - рассказали в ведомстве.

Напомним, из-за эскалации напряженности на линии соприкосновения в Донбассе Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил руководителям территорий Республики обеспечить организованную эвакуацию населения. Он заверил, что Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории выезжающих из зоны конфликта жителей.

На сегодняшний день границу с Россией пересекли уже почти 29 тысяч луганчан.

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