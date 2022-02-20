Министр образования ДНР – «Комсомолке»: Информацию о том, что с завтрашнего дня в школах возобновляется учебный процесс, рассылают враги

Михаил Кушаков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вечером в некоторые школы Макеевки пришло сообщение о том, что «с 21 февраля возобновляется учебный процесс».

«Коллеги! Объявляйте родителям, что завтра выходим на учебу в обычном режиме», - говорится в тексте сообщения.

Однако на фоне напряженности обстановки в Республике, когда возобновились интенсивные обстрелы, объявлена массовая эвакуация и всеобщая мобилизация – такая весть оказалась странной. Ведь еще 18 февраля, приказом №147, опубликованном на официальном сайте Минобраза, в ДНР приостановлена образовательная и научная деятельность.

Мы связались с министром образования и науки Донецкой Народной Республики Михаилом Кушаковым, чтобы узнать, какова на самом деле ситуация.

- В некоторые школы пришла информация, что завтра возобновляется учебный процесс.

- Эту информацию рассылают враги. Учебный процесс приостановлен. Завтра на учебу никто не выходит, - говорит в телефонном разговоре с «КП» Михаил Николаевич. – Все официальные приказы размещаются на сайте министерства.

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