Как беженцам из Республик Донбасса получить материальную помощь

Из-за угрозы начала полномасштабной войны жителей централизованно вывозят в Ростовскую область. Фото: Телеграм-канал Алексея Кулемзина

Эвакуированным жителям Донбасса положена единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей. Ее переводят в безналичном виде на карту российского банка. При этом, гражданам у которых нет банковских карт, Сбербанк предлагает обратиться в отделение для открытия лицевого счета.

Чтобы получить выплату нужно заполнить заявление. В нем обязательно указывать данные паспорта, по которому пересекали границу и банковский счет, на который будут переведены средства.

При эвакуации в Ростовскую область обязательно берите с собой паспорт гражданина России (при наличии) и банковские карты РФ если они у вас есть. Документы, которые нужны для получения выплат: копия паспорта, копия свидетельства о рождении (на каждого ребенка), копия лицевой стороны банковской карты.

За дополнительной информацией можно обратиться на горячую линию: 8(863)234 00 99

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