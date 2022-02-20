ВСУ обстреливали Зайцево боеприпасами болгарского производства

ВСУ применили боеприпасы болгарского производства. Фото: Фейсбук

Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что 19 февраля при обстреле поселка Зайцево, что в Горловке, вооруженные формирования Украины применяли боеприпасы болгарского производства.

- Во время обстрела поселка Зайцево (южное) украинские боевики использовали 30-миллиметровые снаряды RHV-HEF к автоматическому гранатомету производства болгарского завода «Арсенал», - заявил Басурин.

Эдуард Александрович добавил, что этот факт наглядно показывает, как Запад накачивает Украину летальным вооружением для того, чтобы при помощи него уничтожать мирных жителей Республик.

Тем временем в оборонном ведомстве Луганской Народной Республики заявили, что после попытки прорыва ВСУ у села Пионерское – линия фронта не изменилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате украинского обстрела больше тысячи жителей ЛНР остались без электричества

Огнем ВСУ повреждена линия электропередач (подробнее)