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Политика20 февраля 2022 11:09

В результате украинского обстрела больше тысячи жителей ЛНР остались без электричества

Огнем ВСУ повреждена линия электропередач
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Без электричества остаются больше тысячи жителей ЛНР (архивное фото)

Без электричества остаются больше тысячи жителей ЛНР (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела Луганской Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины повреждения получила линия электропередач. Без электричества остаются больше тысячи абонентов. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в направлении населенных пунктов Донецкий и Голубовское, в результате чего повреждена воздушная линия электропередачи ВЛ 35-кВ - подстанция Михайловка и Петродонецкая № 1, без электроснабжения более 1000 абонентов, - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее сайт donetsk.kp.ru в результате артобстрела с украинской стороны поврежден трансформатор с последующим горением, вследствие чего произошла остановка 1-го подъема Южно-Донбасского водовода. Без воды остаются 23 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки в ДНР.

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