Еленовка и Докучаевск из-за обстрела ВСУ остались без воды

Жители Еленовки и Докучаевска остались без воды Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 20 февраля, в результате артобстрела с украинской стороны поврежден трансформатор с последующим горением, вследствие чего произошла остановка 1-го подъема Южно-Донбасского водовода. Об этом сообщает Центр Оперативной Помощи ДНР.

- В результате остановки насосной станции 1-го подъема Южно-Донбасского водовода прекращено водоснабжение Докучаевска и Еленовки. Без воды остались более 23 тысяч жителей, свыше 50 социальных объектов: котельные, больницы, детские сады и школы, - говорится в сообщении.

С раннего утра вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики. ВСУ наносили удары на всех направлениях, применяя минометы и ствольную артиллерию. В ЛНР и вовсе противник попытался прорвать оборону. Атака привела к уничтожению домов и жертвам среди мирных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начальник УНМ ДНР: Опасности подвергаются наши матери, отцы, жены и самое страшное – наши дети. Враг не останавливается ни перед чем

Генерал-майор Денис Синенков призвал всех военнообязанных граждан прибыть в отделы военных комиссариатов и пополнить ряды защитников Республики (подробнее)