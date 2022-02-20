Начальник НМ ДНР: Для нас важен каждый человек, каждый воин, каждый собрат по оружию

Денис Синенков. Фото: ДАН

Вооруженные силы противника готовы к силовому захвату Донбасса. Об этом заявил начальник Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Денис Синенков.

- Киев с одобрения западников приступил к реализации плана вторжения на территорию нашей Республики, - отметил Синенков.

Генерал-майор Денис Синенков призвал всех военнообязанных граждан прибыть в отделы военных комиссариатов и пополнить ряды защитников Республики.

- Для нас важен каждый человек, каждый воин, каждый собрат по оружию. Давайте отстоим славу и честь Республики, нашу волю и мнение перед лицом врага. Покажем, что дух и силу воинов Донбасса не сломить украинским узурпаторам, - подчеркнул начальник Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Денис Синенков.

Напомним, 19 февраля в ДНР и ЛНР объявлена мобилизация.

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