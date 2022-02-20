Утром 20 февраля ВСУ обстреляли семь населенных пунктов ДНР

За два с половиной часа утра 20 февраля ВСУ выпустили по ДНР 102 боеприпаса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С раннего утра вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики. ВСУ наносили удары на всех направлениях, применяя минометы и ствольную артиллерию. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрелы зафиксированы с 5:04 до 7:38 по местному времени, - говорится в сообщении. - Под огнем оказались Спартак, Докучаевск, Новоласпа, Ленинское, Старомихайловка, Еленовка, Коммунаровка.

Отмечается, что украинские солдаты применяли для обстрелов 122-миллиметровые арторудия, минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы.

- Всего выпущено за это время 102 боеприпаса, - говорят в представительстве ДНР в СЦКК. - Сообщения о повреждениях и пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования выпустили по территории ДНР больше тысячи боеприпасов.

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