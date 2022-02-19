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Происшествия19 февраля 2022 15:56

Заминированный автомобиль под Краснодоном находился в 500 метрах от поста ГАИ

Об этом сообщили в МГБ ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Работа следственной группы продолжается. Фото: МГБ ЛНР

Работа следственной группы продолжается. Фото: МГБ ЛНР

Обнаруженный правоохранителями заминированный автомобиль на дороге Луганск-Краснодон находился в полукилометре от поста ГАИ. Об этом сообщили в МГБ ЛНР.

Ранее источник в силовом ведомстве сообщил, что правоохранители обнаружили заминированный автомобиль на дороге Луганск-Краснодон, по которой жителей ЛНР эвакуируют в Россию.

- 19 февраля 2022 года в 16.10 оперативному дежурному Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики поступил звонок о том, что в районе населенного пункта Самсоновка в 500 метрах от поста ГАИ по направлению населенного пункта Молодогвардейск под мостом обнаружен подозрительный автомобиль, - говорится в сообщении.

В МГБ уточнили, что оперативно-следственная группа выехала на указанное место, по прибытию было установлено, что автомобиль заминирован.

Работа следственной группы продолжается. По предварительным данным, радиус поражения взрывного устройства обширный.

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